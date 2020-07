U BiH promjenjivo vrijeme u naredna tri dana

U Bosni i Hercegovini će u četvrtak, petak i subotu biti promjenjivo vrijeme.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH u četvrtak u Bosni će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Hercegovini pretežno sunčano. U poslijepodnevnim satima u Bosni je moguć poneki lokalni pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu do 25, a najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 35, na jugu do 40 stepeni.

U petak u Bosni i Hercegovini većinom umjereno oblačno. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući širom Bosne i na sjeveru i istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar sjevernog smjera. U Hercegovini vjetar jugozapadnog smjera.

Jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na jugu BiH do 26, a najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34, na jugu do 38 stepeni.

U subotu, u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 19, na jugu BiH do 24, a najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34, na jugu do 39 stepeni.