U BiH sunčano i toplo, tokom dana u Bosni kiša, pljuskovi i grmljavina

U Bosni i Hercegovini jutros je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka je u sjevernim područjima.

Temperature zraka u 08.00 sati: Bjelašnica 14 stepeni, Sokolac 17, Ivan-sedlo i Livno 18, Bugojno i Drvar 19, Srebrenica 20, Bihać i Sarajevo 21, Sanski Most i Zvornik 22, Doboj, Tuzla i Zenica 23, Banja Luka, Gradačac i Grude 24, Bijeljina i Trebinje 25 i Mostar 26 stepeni.

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima nešto više oblaka se očekuje u Krajini i na sjeveru Bosne. Tokom dana u Bosni sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno je moguće jače grmljavinsko nevrijeme, praćeno intenzivnijim padavinama i jakim udarima vjetra. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni.