U BiH sutra pretežno oblačno, moguća kiša i lokalni pljuskovi

U Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati uglavnom pretežno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana smanjenje naoblake u Posavini, Krajini i Hercegovini. Kiša ili lokalni pljuskovi se očekuje u Hercegovini, istočnim i centralnim područjima Bosne.

Vjetar slab do umjeren, u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura kretat će se od 7 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 14 do 19, na jugu do 22 stepena.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme. Kiša je moguća poslijepodne. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 16 stepeni.

U BiH danas je umjereno do preteženo oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini i ponegdje u Bosni. Na jugu je zabilježena grmljavina. U večernjim satima intenzivnije padavine u Hercegovini i istočnim područjima Bosne.

Temperature zraka u 14.00 sati: Bjelašnica 2, Ivan-sedlo 10, Livno 13, Bugojno, Grude, Sokolac, Trebinje 14, Sarajevo, Široki Brijeg 15, Gradačac, Stolac 17, Bihać, Jajce, Mostar 18, Sanski Most 19, Tuzla, Zenica 20, Neum 21, Srebrenica 22, Zvornik 23, Banja Luka 24 i Bijeljina 25, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.