U BiH sutra prijepodne oblačno s kišom, poslijepodne smanjenje oblačnosti

U Bosni se sutra u jutarnjim satima i dio prijepodneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, u ostatku dana postepeni prestanak padavina i smanjenje naoblake. U Hercegovini jutro umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje.

Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. U Hercegovini vjetar poslije podne u skretanju na jugozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 31 stepen Celzijusa.

U Sarajevu prije podne pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom. Poslije podne se očekuje postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 13, a dnevna oko 23 stepena.

Danas je u BiH bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša, pljuskovi i grmljavina su zabilježeni u Hercegovini, centralnim i zapadnim područjima Bosne. Do kraja dana i tokom noći kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u cijeloj zemlji.

Temperature zraka u 14 sati: Bjelašnica 9; Livno 16; Ivan-sedlo 17; Gradačac 21; Sanski Most, Sarajevo 22; Bihać, Tuzla, Zenica 23; Neum 26 te Mostar 28 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.