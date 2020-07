U Bosni i Hercegovini sutra će biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne pljuskovi i gmljavina se očekuju u centralnoj, istočnoj i sjevernoj Bosni. Vjetar slab do umjeren jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura kretat će se od 16 do 22, na jugu do 25, a najviša dnevna od 30 do 36 stupnjeva.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost.