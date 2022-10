U BiH sutra sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 4 do 10 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas je sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove je bilo dugotrajne magle.

Temperature zraka u 14 sati (°C): Bjelašnica 5; Ivan Sedlo 15; Bugojno 16; Bihać, Jajce, Tuzla 17; Bijeljina, Sarajevo, Sokolac, Srebrenica 18; Gradačac, Livno 19; Doboj, Drvar, Prijedor, Sanski Most, Zenica 20; Banja Luka 21; Neum 24; Trebinje 25; Grude, Mostar 27 stepeni.

Sutra se u BiH očekuje sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom i niskom naoblakom. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 14, a dnevna od 16 do 21, na jugu do 25 stepeni.

U Sarajevu sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u nižim dijelovima grada je moguća magla ili sumaglica. Jutarnja temperatura oko 5, a dnevna oko 19 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometerološkog zavoda BiH.