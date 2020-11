U BiH sutra umjereno oblačno uz duže sunčane intervale

Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjerno oblačno vrijeme uz duže sunčane intervale tokom dana.

U jutarnjim satima prognozira se mraz, izraženiji u planinskim predjelima Bosne, te magla po kotlinama i uz riječne tokove.

Jutarnja temperatura od -4 do 1, na jugu do 5, a najviša dnevna od 3 do 8, na jugu do 11 stepeni Celzijusa.

Prije podne u centralnoj i istočnoj Bosni bilo je oblačno vrijeme sa slabim snijegom, a u ostalim krajevima Bosne pretežno oblačno. Poslije podne postepeno razvedravanje na sjeveru, zapadu i jugozapadu Bosne. Na jugu zemlje preovladavalo je oblačno vrijeme uz slabu do umjerenu buru.

Temperature zraka u 13 sati: Bjelašnica -11, Ivan-sedlo -2, Bugojno, Sarajevo 2, Livno, Tuzla 3, Bihać 4, Gradačac, Zenica 5, Sanski Most 6, Široki Brijeg 7, Mostar 8, Grude 9 i Neum 10 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.