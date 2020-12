U BiH tokom novogodišnjih praznika oblačno vrijeme s kišom i susnježicom

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Bosni i Hercegovini danas će biti oblačno vrijeme. U nizinama će padati kiša ili susnježica, a u višim područjima snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Temperatura zraka većinom između 2 i 8°C, a na jugu zemlje do 11°C.

Prvog dana Nove 2021. godine, odnosno u petak, 1. januara, u Bosni i Hercegovini se prognozira umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -2 i 2°C, a na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10°C, na jugu zemlje do 12°C.

Ni u subotu, 2. januara ne očekuju se ozbiljnije promjene, u Bosni i Hercegovini se prognozira pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje na području Hercegovine, zapada i jugozapada Bosne. Vjetar umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Povremeno jaki udari juga su mogući na području Hercegovine, centralnim, zapadnim i jugozapadnim područjima Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 3°C, a na jugu zemlje do 6°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 14°C, saopćeno je iz FHMZBiH.