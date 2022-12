U Bosni jutros oblačno s kišom i susnježicom, u Hercegovini uglavnom kiša

U Bosni je jutros oblačno vrijeme sa kišom i susnježicom, a u Hercegovini je uglavnom kiša.

Temperature zraka u 07.00 sati: Bjelašnica – 2 stepena, Sokolac 0, Bihać, Gradačac, Ivan-sedlo, Livno i Tuzla 1, Banja Luka, Sanski Most, Sarajevo i Srebrenica 2, Zenica i Zvornik 3, Grude 6, Široki Brijeg 7, Trebinje 11 i Neum 12 stepenia.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 925 milibara, za 15 milibara je niži od normalnog i sporo opada.

Danas se u BiH očekuje pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prijepodne kiša u Hercegovini. U nižim područjima Bosne kiša ili susnježica, a u višim snijeg. Poslijepodne prestanak padavina, uz prolazno razvedravanje u Hercegovini. Tokom noći slaba kiša u Hercegovini, a u centralnim, istočnim i sjeverozapadnim područjima Bosne slab snijeg. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 0 do 5, na jugu od 8 do 14 stepeni.

U Sarajevuće biti oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prijepodne u nižim dijelovima grada kiša ili susnježica, a u višim snijeg. U kasnim večernjim satima očekuje se slab snijeg. Temperatura zraka između 1 i 4 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.