U Bosni oblačno s kišom, u Hercegovini sunčano

U Bosni je jutros pretežno oblačno vrijeme sa kišom u sjevernim i sjeverozapadnim područjima. U Hercegovini je sunčano uz malu oblačnost.

Temperature zraka u 08.00 sati: Bjelašnica 3 stupnja, Ivan-sedlo 9, Sokolac 10, Bihać, Bugojno i Sarajevo 13, Drvar, Livno, Sanski Most, Tuzla i Zenica 14, Banja Luka, Doboj, Prijedor i Srebrenica 15, Zvornik 17, Široki Brijeg 21, Grude, Mostar i Trebinje 22, Stolac 23 i Neum 24 stupnja.

U BiH danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prijepodne ponegdje u Bosni se očekuje i kiša ili kratkotrajni pljusak. Poslijepodne razvedravanje u Krajini i Posavini, a do kraja dana i u ostatku Bosne. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će u Bosni biti slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini umjerena na momente i pojačana bura, koja će tokom dana i oslabiti. Najviša dnevna temperatura od 15 do 22, na jugu od 22 do 27 stupnjeva.