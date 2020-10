U Kalesiji postavljena najsavremenija agrometeorološka stanica: Olakšanje poljoprivrednicima

Poljoprivreda je firma na otvorenom, te uspjeh poljoprirednih proizvođača, ljudi koji od toga žive, zavisi od vremenskih prilika. Vremenske nepogode koje se godinama unazad dešavaju, uveliko su otežale prinose, te oštetile usjeve. Sada poljoprivrednici mogu odahnuti, jer je u Kalesiji postavljena najsavremenija agrometeorološka stanica.

“Cijeli gornji dio Sprečanskog polja pokrivat će agrometeorološka stanica, i mjerit će parametre koji će koristiti poljoprivrednicima kako bi intenzivirali svoju poljoprivrednu proizvidnju. Mjerenje određenih parametara koje ova stanica ima to su temperatura zemljišta i vlaga, ali i ostalih parametara, koristit će da bi poljoprivrednici unaprijedili svoju proizvodnju kako bi prinos i kvalitet tih proizvoda bio na većem nivou” – istakao je Bakir Krajinović, predstavnik FHMZ.

Tuzlanski kanton raspolaže sa najvećim poljoprivrednim površinama u Federaciji BiH i to sa 32%. Također on spada u kantone koji imaju najveći obim poljoprivredne proizvodnje s obzirom da proizvodnja zahtijeva primjenu savremenih agrotehničkih mjera, pogotovo kad je u pitanju primjena navodnjavanja, korištenje hraniva. Ono što nudi ova agrometeorološka stanica izuzetno je jedan veliki plus za poljoprivrednike.

“Na taj način moći ćemo pratiti sve vanjske faktore i u suštini da napravimo što veće prinose sa nižim cijenama. Ovo će puno doprinijeti našim poljoprivrednicima, pogotovo kada je u pitanju primjena zaštitnih sredstava i mineralnih đubriva da pogode najbolje uslove kada da to primjene i da postignu najbolje efekte kada je u pitanju pojava insekata i bolesti” – kazao je Suad Selimović, magistar agroekonomije.

Agrometeorološka stanica pokazivat će podatke o brzini i pravcu vjetra, količini i vrsti padavina, visini snijega, i sve one podatke koji su poljoprivrednicima bitni za praćenje usjeva. Poljoprivrednici sa područja Kalesije, ali i cijele teritorije TK i FBiH moći će na ovaj način poboljšati svoju proizvodnju. Do sada su ovakve agrometeorološke stanice postavljene u Sarajevu, u Gabelju kod Čapljine, jedna u Odžaku i danas u Kalesiji. U planu je i Bosanski Petrovac. Pokrit će se najvažniji poljoprivredni regioni naše zemlje i to je cilj ovog projekta.

Na osnovu izmjerenih meteoroloških podataka moći će se savjetovati korisnici ali i izdavati određena upozorenja. Prednost ove stanice u odnosu na klasične je što ona daje podatke u realnom vremenu za sve korisnike meteoroloških usluga.

Podaci značajni poljoprivrednicima sada će se moći dobiti iz bilo kojeg dijela države. Moći će se preuzeti na web stranici FHMZ, tražiti putem zahtjeva, ali i vidjeti putem aplikacije koja će biti na raspolaganju poljoprivrednicima. Kantonalna privredna komora u sadaradnji sa FHMZ organizovat će edukaciju i obuku farmera kako i na koji način koristiti ove podatke i šta poduzeti kada dobijete određeni podatak.