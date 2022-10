U narednim danima nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme

U Bosni i Hercegovini za naredna četiri dana prognozira se umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH u nedjelju, 2. oktobra, u jutarnjim satima po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle ili niske naoblake. U večernjim satima na krajnjem sjeveroistoku Bosne je moguć lokalni pljusak. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevna od 18 do 23, na jugu do 25 stepeni.

U ponedjeljak, 3. oktobra, jutro i dio prijepodneva u Bosni oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje. U Hercegovini u jutarnjim satima umjereno, na sjeveru pretežno oblačno vrijeme. U ostatku dana sunčano. Jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 26 stepeni.

U utorak, 4. oktobra, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Prijepodne lokalno slaba kiša je moguća na krajnjem sjeveroistoku Bosne. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 15, a dnevna od 15 do 21, na jugu do 24 stepena.

U srijedu, 5. oktobra, sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama centralne i istočne Bosne može biti magle. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 13, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 24 stepena.