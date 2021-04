U nedjelju na Tušnju gradski derbi

Stadion Tušanj u nedjelju je rezervisan za gradski derbi. Sloboda je u ovoj utakmici 25. kola M-Tel Premijer lige BiH gost ekipi Tuzla City-a. Svoja očekivanja treneri su podijelili na zajedničkoj press konferenciji.

“Za nas je ovo veoma bitna utakmica jer još uvijek smo u opasnoj zoni. Protiv Željezničara smo došli do bitnih bodova, a u nedjelju ćemo imati više igrača na raspolaganju. Tuzla siti je zasluženo pobijedila prije mjesec dana, bili su bolji, a ovog proljeća su jedno od najprijatnijih iznenađenja. Pokušaćemo da dođemo do pozitivnog rezultata. To bi nas sigurno dodatno ojačalo pred narednih osam-devet kola u kojima će se sve odlučiti. Moram priznati da prevelike razlike između klubova iz donjeg dijela i gornjeg nema. Pokazali su to i susreti Krupa – Tuzla siti ili Tuzla siti – Sarajevo. Zbog svega toga vjerujem da ćemo pružiti dobru igru i uz potpuni angažman svih na terenu da dođemo do povoljnog rezultata”, istakao je trener Slobode Mladen Žižović.

“Sigurno da je dodatna motivacija kada svakako igrate utakmicu, imate motivaciju da pobijedite, budete bolji bez obzira s kim igrali. Nama su bodovi potrebni isto kao i Slobodi tako da možete očekivati jednu dobru, borbenu utakmicu sa obje strane gdje će obje ekipe željeti da naprave što bolji rezultat. Svaka utakmica je na svoj način važna, kada igrate derbi onda ona ima još veću vrijednost. U prvom kolu smo mi bili uspješniji, pobijedili smo sasvim zasluženo. Došao je novi trener u Slobodu, tako da je to sasvim druga ekipa, tako da nas ova utakmica neće zavarati jer je ovo Sloboda drugačija i u igračkom i trenerskom segmentu”, istakao je Husref Musemić šef stručnog štaba FK Tuzla City.