U O.Š. Miladije postavljena stanica za mjerenje aerozagađenja

Prva od planiranih sedam stanica za mjerenje zagađenosti zraka postavljena je danas u O.Š. Miladije zajedničkim angažmanom U.G. Ekosol i Partner Mikrokreditne fondacije. Ovim projektom nastoji se doprinijeti rješavanju jednog od najvećih problema u Tuzli – aerozagađenja.

Iako od zagađenja ne možemo pobjeći, potrebno je da budemo upoznati sa stepenom zagađenosti i nastojimo svoje aktivnosti prilagoditi tome. U cilju informisanosti i zaštite zdravlja građana i okoline, danas je puštena u funkciju stanica za mjerenje aerozagađenja u Tuzli. Rad na ovom zajedničkom projektu trajao je nekoliko mjeseci a njegova vrijednost je oko 7000 KM.

“Saradnja se ogleda u tome da je Partner upotpunosti finansirao izradu ovih sedam mjernih stanica i na preporuku Udruženja mi smo prihvatili prijedlog da se stanice postave na različitim lokacijama Tuzle kako bi se mjerio kvalitet zraka. Funkcija je zapravo da mjeri nivo zagađenosti odnosno učitava PM 2,5 i PM 10 čestice a na ovaj način želimo dati svoj doprinos da naš grad učinimo bar malo kvalitetnijim u smislu čistoće zraka.”, istakla je Selma Jahić, direktorica Sektora podrške Partner Mikrokreditne fondacija Tuzla.

Iz Udruženja Ekosol nastoje da ponude nove informacije odnosno alternativu za stanice koje ima država. Na ovaj način građani će imati besplatan pristup informacijama iz stanice koja je njima najbliža i nadaju se da će kroz daljni rad imati još više mjernih kako bi se utvrdili najveći problemi, ko uzrokuje zagađenje i kako to staviti pod kontrolu.

“Mi u Tuzli imamo tri mjerne stanice i one su profesionalne i u redu su ali često dolazi do kvarova i podaci koje one prikupljaju su ograničeni na usku regiju koju one mjere. Mi želimo ponudimo još neki način informiranja o aerozagađenju i to o PM 2,5 i PM 10 česticama. To su najznačajniji zagađivači koje imamo u okolini i najviše utječu na zdravlje.”, poručuje Haris Aličić, član U.G. Ekosol.

U narednom perodu postavit će se još četiri mjerne stanice u osnovvnim školama, te po jedna mjerna stanica na lokaciji Partnera ikrokreditne organizacije i sjedište Udruženja Ekosol. Stanice će biti ravnomjerno raspoređene na području Tuzle kako bi se mogla dobiti što tačnija slika o kvaliteti zraka. Sa tim brojem stanica, Tuzla bi bila najpokriveniji grad u BiH, ali i regionu.