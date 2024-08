U oktobru tri utakmice bh. reprezentacije, uskoro prodaja ulaznica

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine počinje svoje takmičenje sa dvije gostujuće utakmice u UEFA A Ligi Nacija, a nakon toga na rasporedu su i utakmice na domaćem terenu i to:

I utakmica 11.10.2024. godine BiH – Njemačka – stadion „Bilino polje“ Zenica

II utakmica 14.10.2024. godine BiH – Mađarska – stadion „Bilino polje“ Zenica

III utakmica 19.11.2024. godine BiH – Nizozemska – stadion „Bilino polje“ Zenica

Sve utakmice su sa početkom u 20.45 sati.

Cijene pojedinačnih ulaznica za utakmice u UEFA A Ligi Nacija 2024 su iste za svaki meč i iznosiće: tribina ZAPAD blok C, D i E 50,00 KM, tribina ZAPAD blok A,B i F 40,00 KM tribina ISTOK 40,00 KM, tribine SJEVER i JUG po 30,00 KM. Karte će se prodavati pojedinačno i nema prodaje kompleta karata.

Ulaznice će se moći kupiti u pretprodaji gdje će prednost pri kupovini imati svi oni koji su se do sada registrovali na BHFF.FANS platformu, kao i svi oni koji se registruju do 01.09.2024. godine do 23:59 sati (nedjelja).

U pretprodaji će biti moguće kupiti maksimalno 4 ulaznice po nalogu. Nakon isteka roka za registraciju na BHFF.FANS platformi, NS/FS BiH će dostaviti e-mail adrese korisnika zvaničnom distrubuteru ulaznica event.ba, koji će kontaktirati svakog od registrovanih korisnika i pružiti im mogućnost da se u roku od 24 sata izjasne u vezi sa kupovinom ulaznica.

Od 04.09. od 12.00 sati kreće i redovna prodaja ulaznica putem web platforme www.event.ba

Napominjemo da će i ovoga puta ulaznice glasiti na ime i prezime kupca, te da će ulazak na stadion biti moguć isključivo uz ulaznicu i lični dokument, kojim se potvrđuje ime i prezime koje stoji na ulaznici.

Kontrole će biti prisutne kako na ulazima, tako i na spoljnim perimetrima oko stadiona, pa vas ljubazno molimo da poštujete navedena pravila, te da lični dokument i ulaznicu pripremite na vrijeme kako ne bi došlo do gužve na ulazima, navode iz Fudbalskog saveza BiH.

Bh. reprezentacija takmičenje u UEFA A Ligi Nacija počinje utakmicom sa Nizozemskom 7. septembra u Eindhovenu, a sa Mađarskom će odmjeriti snage tri dana poslije u Budimpešti.