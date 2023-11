U OŠ Kreka održan čas romskog jezika, učenici naučili osnove

Romski jezik od naredne godine bit će dio fakultativne nastave u školama u Tuzlanskom kantonu. S obzirom da se većina učenika do sada nije susretala sa ovim jezikom, predstavnici jednog tuzlanskog Udruženja Roma održali su čas u Osnovnoj školi Kreka. Učenici su brzo naučili osnove ovog jezika, a uz to i obilježili Svjetski dan romskog jezika.

Nakon samo jednog časa, učenici četvrtog razreda OŠ Kreka već su naučili predstaviti se na Romskom jeziku.

“Baš mi je sve zanimljivo i volio bih da još više naučim”, rekao je Sead te se i predstavio na romaskom. “Me sen o Sead”.

Baš kao i bosanski, hrvatski i srpski, i romski jezik spada među teže, naročito zbog broja slova i načina izgovora.

“Ima muški i ženski rod, nema srednji rod, romski jezik ima aspirate, ima dvojno r, duboko h. Nije ni on naivan što bismo rekli, ima 38 slova”, objašnjava Marija Aleksandrović, profesorica u Visokoj školi za vaspitače Vršac.

Većina učenika do sada se nije susretala sa Romskim jezikom s obzirom da on nikada nije bio dio redovnog nastavnog programa. Od naredne godine, to će se promijeniti, s obzirom da je nedavno prihvaćen prijedlog da se ovaj jezik uvede u škole kao dio fakultativne nastave. To je, smatraju predstavnici romskih udruženja vrlo bitno, jer čak ni djeca koja dolaze iz romskih porodica ne znaju govoriti svoj jezik. Time se kažu, gubi tradicija.

“Svaki čovjek vrijedi onoliko koliko zna jezika, a pogotovo maternji jezik. Mi kada smo pokretali incijativu da se uvede Romski jezik, prvenstveno je to bilo usmjereno na romske učenike, ali svakako to treba biti bitno i za drugu djecu, kako bismo smanjili predrasude i stereotipe prema Romima”, rekao je Nedžad Jusić, romski aktivista u Udruženju “EuroRom” Tuzla.

A iako ga do sada nisu imali prilike čuti, učenicima se svidio romski jezik.

“Zanimljivo mi je jako i volio bih da još naučim o romskom jeziku”, govori Adi.

Larisa kaže da do sada nije znala ništa reći na romskom jeziku, ali da će naučiti.

Isto predavanje o romskom jeziku održano je i studentima Univerziteta u Tuzli, ali i u nekoliko drugih škola u Tuzli.