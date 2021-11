U Sloveniji novi rekord novozaraženih, crne prognoze za novembar

U Sloveniji je u zadnja 24 sata potvrđeno 4511 novozaraženih koronavirusom, što je novi rekord od početka epidemije nakon jučerašnjih 3456 slučajeva, a prema novim bi se prognozama rast četvrtog vala mogao nastaviti sve do kraja studenoga i prema procjenama dovesti do smrti još 400 do 500 ljudi.

S 10.156 testova potvrđeno je 4.511 novih zaraza, odnosno 44,4 posto među svim testiranima, objavilo je u četvrtak ministarstvo zdravstva.

Time je oboren jučerašnji neslavni rekord od početka epidemije, kad je bilo 3454 novozaraženih.

U bolnicama je trenutno 670 oboljelih od Covida-19, a među njima 159 na intenzivnim odjelima, dok je u zadnja 24 sata umrlo 18 oboljelih.

“Krivulja zaraza mogla bi ići prema gore najmanje do kraja studenoga, ako se ništa ne promijeni”, kazao je za Slovensku televiziju Leon Cizelj iz znanstvenog instituta “Jožef Štefan”, koji za vladu radi prognoze i modele stanja epidemije.

Budući da je stvarni broj dnevnih zaraza dva do tri puta veći od onog utvrđenog testiranjem, to znači da se tjedno koronavirusom zarazi oko 50 tisuća ljudi, kazao je Cizelj. Dodao je kako takva dinamika četvrtog vala ukazuje na to da bi se za mjesec dana mogao dosegnuti vrhunac epidemije, ali ne zbog cijepljenja koje ide sporo nego zbog ubrzanog “prokuživanja” stanovništva koje dolazi u kontakt s virusom.

No, takva dinamika bi značila da će širenje virusa ovaj mjesec na žalost dovesti do 400 do 500 novih smrtnih slučajeva, dramatično je upozorio Cizelj, pozvavši na bolji odaziv na cijepljenje.

Zbog ubrzanog rasta hospitalizacija u zadnje vrijeme državni tajnik u ministarstvu zdravstva Robert Carotta, zadužen za koordinaciju između bolnica, kazao je da ne isključuje da će se zbog preopterećenog zdravstvenog sustava covid bolesnike trebati upućivati u inozemstvo.

O stanju epidemije i novim mjerama danas će na redovnoj sjednici raspravljati vlada, no demantirana su nagađanja da bi se mogla odlučiti za “potpuno zatvaranje”, koje bi uključivalo i zaustavljanje gospodarstva.

Potpredsjednik vlade i ministar obrane Matej Tonin kazao je da je jedino rješenje za sadašnje stanje brže cijepljenje i i stroga kontrola korištenja covid propusnica.

Potpuni lockdown bi bilo vrlo teško realizirati jer bi morali zatvoriti cijelo gospodarstvo, što nikad do sada nismo učinili, kazao je za medije Milan Krek, direktor nacionalnog Instituta za javno zdravlje (NIJZ), dok je infektologinja Bojana Beović rekla da bi se lockdownom rast četvrtog vala samo usporio, a nakon njega situacija ponovila.

Umjesto lockdowna bolje je inzistirati na cijepljenju i izbjegavanju rizičnih kontakata, upozorila je Beović, prenosi Hina.