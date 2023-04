U subotu 500. premijera u Narodnom pozorištu: Na repertoaru predstava „Macbett“

Apsurd ili realnost? Haos ili red? Samo su neka od pitanja kojima se bavi predstava Macbett koja će svoju premijeru imati u subotu u Narodnom pozorištu.

„Mi nekako na sceni tražimo i pokušavamo da sebi objasnimo šta je ovo vrijeme u kojem živimo i kojem žanru živimo da bi mogli nastaviti tumarati kroz ovaj život. „ rekao je David Alić, režiser predstave „Macbett“

Predstava Macbett će ujedno biti i jubilarna 500. premijera od osnivanja ove ustanove kulture. Specifičnost Narodnog pozorišta Tuzla je da se produciraju predstave koje u svojim postavkama često uključuju iskusne glumce sa mlađim kolegama, a sve zbog spoja iskustva i mladosti. U predstavi igra deset glumaca i glumica. Dio glumačke ekipe je i Jasmina Dedić Ibrić koja je utjelovila dva lika, a jedan od njih je i lik Duje.

“Dujo je zapravo znak i simbol te predstave koja govori o borbi za moći, o ratu koji ih je zadesio, ali u suštini nema mira, samo se prestalo pucati. U tom ratu, postavlja se pitanje šta je to najveći šljam, to blato koje vidimo fizički, kakvo je to blato koje se kreće između ljudi“ dodala je Jasmina Dedić Ibrić, glumica

Remira Osmanović, glumica sa dugogodišnjim iskustvom, ističe da je rad na ovoj predstavi za nju bio najzahtjevniji do sada.

“Imali smo jedan začuđujuće dug, temeljit i težak proces, za mene dugo nije bio ovako težak proces na radu u jednoj predstavi. Zahvaljujem se Davidu što je došao sa drugom energijom, procesima i drugim pogledima“ naglasila je Remira Osmanović, glumica

U predstavi igra i Milenko Iliktarević, koji inače ove godine proslavlja 35 godina umjetničkog djelovanja. Predstava „Macbett“ je, tvrdi on, napravljena da izazove reakciju.

” Vidjet ćete jednu neobičnu predstavu koja je napravljena da se publika začudi, zapita, nasmija ali i naljuti. Ono što sigurno znam jeste da predstava nikog neće ostaviti ravnodušnog“ zaključio je Milenko Iliktarević, glumac

Premijera predstave Macbett biti će izvedena u subotu sa početkom u 19 sati i 30 minuta.