U TK se povećava broj osoba sa mentalnim oboljenjima

Grozdan je prije 13 godina shvatio da ima problema sa mentalnim zdravljem i tada se odlučio na važan korak u svom životu – a to je potražiti pomoć u Udruženju Fenix. Ova odluka pokazala se i više nego korisnom. Grozdan je riješio mnoge tegobe sa mentalnim zdravljem, a čak je učestvovao i u izgradnji prostora za radno-okupacionu terapiju za osobe sa narušenim psihičkim zdravljem.

„Otprilike tri mjeseca smo radili, kad smo imali uslova i materijala. Ovo je za mene lično dokaz da ljudi koji imaju psihičkih problema, da mogu da funkcionišu, osim terapije da imaju i radnu aktivnost“, kazao je Grozdan Grozdanović, član Udruženja Feniks.

Da je radno-okupaciona terapija vrlo bitna za sve osobe sa mentalnim oboljenjima, tvrdi i struka. S obzirom da se u Udruženju Fenix, koje pruža pomoć ovim osobama, u posljednjih godinu povećao broj korisnika, ovakve terapije bi trebale značajno doprinijeti u njihovom liječenju.

„Stalno nam se javljaju korisnici, imamo i pozive mnogih koji žele postati korisnici. Taj broj stalno cirkuliše. Ovaj šadrvan je neki podsticaj za buduće projekte jer smo uvidjeli kakav pozitivan efekat ima na korisnike usluga“, kazala je Nejra Tinjić, psihologinja u Udruženju za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK „Feniks“.

Najveći problem je i dalje, kažu stručnjaci, stigmatizacija osoba sa mentalnim oboljenjima, pa se mnogi ne javljaju ljekarima za pomoć, stoga je broj onih kojima je potrebna pomoć možda i veći nego što evidencija pokazuje. Sve je više i mladih i adolescenata kojima je potrebna stručna pomoć. Zbog toga se već mjesecima radi na osposobljavanju Odjeljenja za dječiju psihijatriju.

„Taj broj je pa negdje oko puta veći, unazad pet godina, bilo je 200 i nešto, a sada bude i do hiljadu pacijenata godišnje. Što se tiče Odjeljenja za dječiju psihijatriju, radovi se privode kraju, mi se nadamo da će to do Nove godine biti završeno“, kazala je prim.dr.med.sc Nerminka Aljukić, v.d. načelnika Klinike za psihijatriju UKC-a Tuzla.

Broj osoba sa narušenim mentalnim zdravljem, naročito se povećao nakon pandemije korona virusa, a u posljednjih nekoliko mjeseci i nakon brojnih slučajeva femicida. Zbog toga su stručnjaci, na ovaj Dan mentalnog zdravlja, pozvali sve one koji osjećaju da im treba pomoć, da se jave na vrijeme i tako sebi pomognu.