U Tuzli uspješno realizovana akcija sadnje drveća

U četvrtak 17. novembra uspješno je realizovana druga ovogodišnja akcija sadnje drveća na području Grada Tuzla u saradnji sa Turističkom zajednicom Tuzlanskog kantona.

Druga akcija sadnje drveća sprovedena je na dvije lokacije u našem gradu, a to su lokacija Park Sjenjak te Park ispred stare Muzičke škole. Razlog odabira lokacije Park Sjenjak ogleda se u potrebi za zelenijim okolišem zbog velike posjećenosti od strane naših mališana, dok druga lokacija predstavlja kultno mjesto naše zajednice kojem je potrebno osvježenje.

U toku akcije zasađen je značajan broj zrelih odraslih sadnica, a ovaj put učesnici akcije, uz naše vrijedne volontere i članove, bili su učenici Srednje medicinske škole Tuzla, Gimnazije “Meša Selimović” te učenicima Behram-begove medrese Tuzla.

„Nakon prve akcije odlučili smo, uz podršku Turističke zajednice Tuzlanskog kantona da nastavimo sa uljepšavanjem naše zajednice kao i namjerom da je učinimo zdravijom za sve nas. Svi smo upoznati sa činjenicom koliko su biljke važne u životu ljudi i das u nam jedini sigurni “filter” za zrak koji udišemo. Shodno tome, nastaviti ćemo raditi na bogaćenju naše zajednice bojama drveća. “ izjavila je Kanita Salihović, menadžer projekta.

Terenska akcija sadnje drveća na području grada Tuzle predstavlja priliku da veliki broj mladih ljudi se ujedini u cilju poboljšanja uslova kvaliteta života svoje životne zajednice, a uz to pruža priliku i za nova poznanstva među učesnicima kao i platform za razmjenu i realizaciju ideja za bolji okoliš. „Budimo ujedinjeni u akciji jer zajedno možemo više.“ poruka je koju šalju volonteri projekta Let's Do It Tuzla.

“Druga ovogodišnja akcija sadnje drveća podržana je od strane Turstičke zajednice Tuzlanskog kantona. Drago nam da je naš glas i trud prepoznat i podržan od strane bitnih faktora u vodećoj strukturi našeg kantona. Iskreno se nadamo da će se saradnja nastaviti i na predstojećim projektima.” kazao je Eldar Vikalo koordinator terenske akcije sadnje drveća.