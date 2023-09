U Vlasenici obilježena 31. godišnjica zatvaranja zloglasnog logora Sušica

U Vlasenici je danas obilježena 31. godišnjica zatvaranja zloglasnog logora Sušica. Obilježavanje tužne godišnjice počelo je Maršom mira koji je krenuo od Turalića kod Kladnja, a završio ispred nekadašnjeg logora Sušica.

U logoru Sušica bio je Hakija Hurić, koji je na tom mjestu tuge i boli posljednji put vidio svog 16-godišnjeg sina Jasmina.

-Nismo ga ni do danas pronašli. Bio je to jedan užas. Svakodnevna ubijanja, premlaćivanja, silovanja… U logoru Sušica i drugim logorima proveo sam 420 dana. Vratio sam se u Vlasenicu i tu živim sa suprugom. Boli me što svjedoci odustaju od svjedočenja pred Sudom BiH, a svi znamo kroz šta smo sve prošli – kaže Hakija Hurić.

U Vlasenici je u proljeće i ljeto 1992. ubijeno oko 2.500 civila Bošnjaka. Za zločine pravomoćno su osuđeni Dragan Nikolić Jenki, Predrag Bastah Car i Goran Višković Vjetar. Trenutno se u Sudu BiH sudi Manetu Đuriću, Radenku Staniću, Goranu Gariću i Miroslavu Kraljeviću, koji je aktuelni načelnik Opštine.

-Zabrinjava nas što je u posljednje vrijeme veliki broj svjedoka odustao od svjedočenja. Pretpostavljamo da je to zbog prijetnji i ucjena. Nije to dobro za istinu i pravdu jer se istina o zločinima mora saznati – kaže Zajim Mahmutović, predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Vlasenica.

Ispred logora Sušica održan je i vjerski program, a na kraju su učesnici Marša mira krenuli kroz grad do šehidskog mezarja Rakita.

