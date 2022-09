Učestvuje više od 800 volontera: U Tuzli u petak akcija čišćenja “Let’s do it”

Više od 800 volontera učestvovat će u ovogodišnjoj akciji čišćenja ilegalnih deponija u Tuzli, koju već 11. godinu zaredom organizuje Let’s do it. Akcija će, osim u Tuzli, biti provedena i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine, ali i u 168 zemalja svijeta, u okviru kampanje World Cleanup day.

“Let’s do it projekat je počeo omladinskom inicijativom 2008. godine kaa su studenti iz Estonije odlučili da očiste svoju zemlju za jedan dan. Taj projekat je došao i do nas kada su 2012. godine Tuzlaci ali i ostatak BiH odlučili napraviti projekat u našoj zemlji” , kazala je Kanita Salihović, menadžerica projekta “Let’s do it Tuzla”.

I od tada, do danas, u akciji svake godine učestvuje sve više volontera.

Akcija čišćenja zakazana je za ovaj petak. Nakon okupljanja, volonteri će biti podijeljeni u tri grupe, koje će biti raspoređene na nekoliko lokacija u gradu. Prva grupa čistit će lokacije u centru grada, od kompleksa Slana Banja do parkinga kod Filozofskog fakulteta.

“Druga grupa će se keretati od Trga slobode do Građevinskog fakulteta, dalje će produžiti do mosta stare Livnice, a akcija čišćenja završava u parku kod Husinskog rudara i zadnja grupa čistit će na području Ilinčice”, kazao je Tarik Osmanović, koordinator akcije čišćenja “Let’s do it Tuzla”

Mlade volontere u njihovim ciljevima da naprave bolji ambijent za život za sve građane, već godinama podržavaju i velike kompanije poput Lukavac cementa. Iz ove kompanije ističu da se njihova misija i vizija poklapa sa aktivnostima Let’s do it-a.

“Bez obzira što Lukavac Cement dolazi iz sektora industrije, kao društveno odgovorna kompanija, mi znatna sredstva izdavajamo za zaštitu okoliša. Želimo da budemo eko lider iz ovog sektora, da damo primjer i drugima, da puno više trebamo voditi računa o okolini u kojoj mi živimo”, istakla je Arijana Moranjkić, menadžerica za strategiju i projekte u kompaniji Lukavac Cement d.o.o.

Podršku projektu Let’s do it pružila je i NLB banka, iz koje ističu da će inicijativu ovih mladih ljudi pratiti i u budućnosti.

“Na ovom putu ka održivosti vodimo računa o životnoj zajednici, a to potvrđujemo tako što dajemo podršku organizaciji popu Let’s do it-a, kao i realizaciju niza aktivnosti u tom segmentu”, kazala je Eldina Kurt, direktorica poslovnice Sjenjak NLB Banka Tuzla

Rad i trud volontera Let’s do it-a, prepoznala je i misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Akciju čišćenja podržavaju već četiri godine, jer su kako kažu, prepoznali da se naša zemlja suočava sa sve više ekoloških izazova.

“Bosna i Hercegovina se suočava sa brojnim ekološkim problemima, od aerozagaenja, industrijskog otpada, ilegalnim deponijama. Svi ovi problemi ugrožavaju zdravlje građana, narušavaju sigurnost i predstavljaju prepreku u održivom razvoju i zato su ove akcije od izuzetne važnosti” – naglasila je Dragica Karadžin, predstavnica Misije OSCE-a u BiH

Ovogodišnja akcija čišćenja Let’s do it bit će održana u petak. Okupljanje volontera zakazano je za 9h na Trgu slobode, odakle će stotine njih krenuti sa ciljem da cijeli grad očiste od smeća.