Učestvuju i karatisti iz Tuzle: Sutra počinje Balkansko prvenstvo u Crnoj Gori

Takmičari Kluba borilačkih sportova „Tuzla“ učestvovat će u naredna tri dana na Balkanskom prvenstvu u Crnoj Gori. Mladi karatisti već večeras kreću prema Baru, gdje će se takmičiti sa 1000 drugih karatista iz 13 zemalja. Ekipa iz Tuzle dugo se spremala za ovo takmičenje, pa se zbog toga nadaju dobrim rezultatima.

„Spremali smo se i očekujemo jako dobre rezultate. Što se tiče takmičenja koje nas očekuje poslije ovo je Karate Liga mladih u Veneciji“, kazala je za RTV Slon Azra Dahalić, mlađa seniorka u KBS „Tuzla“.



„Imam dobra očekivanja za ovo takmičenje, nadam se što boljem rezultatu. Ja sam ove godine bila na Evropskom prvenstvu u Pragu. Imala sam jedan meč i izgubila sam ali smatram da je to jedno veliko iskustvo i što sam nastupila“, dodaje Irna Mujanović, juniorka u KBS „Tuzla“.

“Trenirali smo puno i očekujem dobre rezultate pa ćemo vidjeti“, navodi Erna Gutić, kadetkinja u KBS „Tuzla“.



Balkansko prvenstvo koje sutra počinje, ujedno je i kvalifikaciono za odlazak na Evropsko prvenstvo koje će biti održano u februaru naredne godine.

„Ova djeca su izborila svoj nastup kroz kvalifkacioni turnir u Sarajevu. Što se tiče ovog takmičenja, djeca treba da stiču iskustva, da pokažu šta znaju i da se kvalifikuju na prvenstvo Evrope. Najvažnije da se radi sa ovom djecom jer je to najosjetljiva uzrastna kategorija od 14 do 18 godina, i to je prekretnica hoće li postati vrhunski sportisti ili ne“, istakao je Fikret Selman, direktor KBS „Tuzla“ i šef sručnog štaba.



Klub borilačkih sportova „Tuzla“ broji više od 150 članova, koji na treninge dolaze iz cijelog Tuzlanskog kantona.

„Nemamo sekcije po drugim gradovima, jer nedostaje kvalitetnog rada i trenera, sve je skoncentrirano na grad Tuzla. Dolaze nam djeca iz Sapne na treninge, imamo brata i sestru iz ovog mjesta koji bi mogli biti perspektivni karatisti i koji dolaze svako veče na treninge“, navodi Selman.



Balkansko prvenstvo u Crnoj Gori počinje sutra i trajat će do 6. novembra. Za medalje i mjesto među najboljima borit će se sedam takmičara Kluba borilačkih sportova „Tuzla“.