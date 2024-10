UKC Tuzla posljednjih godina suočava se sa velikim problemima. Stara i neupotrebljiva oprema, konstantne gužve, poteškoće u pružanju usluga pacijentima, samo su dio onoga što opisuje situaciju u ovom centru. Kulminacija svega je nabavka linearnog akceleratora za onkološke pacijente, proces koji traje više od godinu i po.

Kako bi konačno otklonili probleme koje ih godinama prate, Klinički centar zajedno sa Kantonalnom vladom odlučio se na postupak nabavke neophodne medicinske opreme u

vrijednosti od oko 10 miliona KM. Od tog iznosa, do sada je nabavljena oprema vrijednosti oko sedam miliona.

Postotak amortizovanosti medicinske opreme u UKC Tuzla zabrnjivajući…

Amortizovanost opreme u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla iznosi oko 80%. To znači, da je većina opreme neupotrebljiva i mora se mijenjati.

Tome svjedoči jednoipogodišnja procedura nabavke Linearnog akceleratora, zbog koje onkološki pacijenti na liječenje idu u druge kliničke cente. Ova problem bio je povod i za mirna okupljanja građana.

Nadležni ističu da je razlog tome konstanta smjena vlasti, a nju prati i smjena direktora, te bezbroj afera koji su kvarili ugled ove zdravstvene ustanove.

„Nebrojeno puta sam istakao također da je problem Kliničkog centra zapravo problem konstatnih smjena politika na području TK. U deset godina bilo je sedam vlada, sedam premijera, a to je pratilo vjerovatno i ove izmjene direktora na Kliničkom centru i to je dovelo do toga da nemamo kontinuitet neke politike, a u svemu tome se desilo da je Klinički centar dobro zapušten“, istakao je Irfan Halilagić, premijer TK.

Zastarjela i neupotrebljiva oprema, sanitetski materijal kojeg stalno nedostaje, nestručno osoblje, velike gužve, dugi redovi čekanja, sve su to problemi koji su pratili Klinički centar u proteklom periodu.

Kako bi otklonili sve opstrukcije u radu, nadležni UKC-a Tuzla zajedno sa Vladom Tuzlanskog kantona odlučili su krenuti u nabavku i adaptaciju opreme, koja bi, kako navode, ubrzala i olakšala pružanje usluga pacijentima.

„Poredali smo po vrijednosti opreme, to je jedan milionski iznos. U prvom redu je bio neurohirurški mikroskop za operativne zahvate na kičmi, za potrebe neurohirurgije. Endoskopski stub također pola miliona KM za potrebe Klinike za interne bolesti. Tu se također nalazi video bronhoskop za izvođenje bronhoskopije. To je procedura koja se radi na Klinici za plućne bolesti, također vrijednost preko 376 hiljada KM“, navodi direktor UKC-a Tuzla Šekib Umihanić.

Nabavljeni su i pedijatrijski instrumenti, nekoliko operacionih stolova, mikroskopi za operacije te oprema za transplataciju, obezbjeđeni su i najsavremeniji alati za njegu i pomoć pacijentima.

U budućem periodu, očekuje se i izgradnja Urgentnog centra, renoviranje postojećih objekata vešeraja, te prilagođavanje Kliničkog centra alternativnim izvorima električne energije, ističu iz UKC-a.

„Ono što sam u proteklom periodu iskoristio to je jedna studija izvodljivosti, a to je ideja da se na našim zgradama koje statički mogu podnijeti panele, da se izgradi fotonaponska elektrana, koja je jačine oko 502,15 KWp”, dodaje Umihanić.

Na konferenciji za medije menadžmenta UKC-a i Kantonalne vlade istaknuto je da se budućnost Kliničkog centra ogleda u realizaciji velikih i ključnih projekata i nastavku pružanja adekvatnih usluga pacijentima.