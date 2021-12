Una Harčin: DF traži legalizaciju krađe izabranih i imenovanih zvaničnika

U Tuzlanskom kantonu danas je vijest broj jedan usvajanje Zakona o porijeklu imovine. Zakon je već izazvao polemike na relaciji opozicija – vlast.

Poslanici Demokratske fronte Boris Krešić i Mahir Mešalić su uložili su 11 amandmana.

Zastupnici Naše stranke u Skupštini TK već su rekli da ih neće podržati, a ministrica pravosuđa i uprave u Vladi TK Una Harčin kaže da bi se tim amandmanima Zakon učinio mrtvim slovom na papiru.

”Cilj zakona je učiniti transparentnom imovinu i primanja izabranih zvaničnika. Građani moraju imati uvid u to da li je imovina onih koje su birali u skladu s njihovim primanjima. Konačni cilj toga je politici vratiti dostojanstvo. Da spriječimo i kriminal, ali i percepciju politike kao zanimanja koje služi isključivo bogaćenju političara. Da bismo to postigli, mora postojati evidencija imovine i primanja bliskih srodnika, supružnika i slično. Dobro znamo da političari nekad zvanično nemaju ništa, ali isto tako znamo da su prebogati jer je sve što imaju prepisano na supruge, muževe, majke, sestre, svekrve, punice i slično. Mešalić i Krešić upravo žele da se nastavi s tom praksom. Traže da se evidencije oslobode bliski srodnici. To bi ovaj zakon učinilo besmislenim. To je legalizacija krađe. Zahvaljujući takvim stvarima, tranzicija je kod nas postala laž za siromašne. Ona je za neke davno prošla jer su se pojedinci standardom izjednačili sa standardom visoke srednje klase ili bogataša u Evropskoj uniji. Oni se tamo mogu i liječiti i obrazovati djecu. Kad ih pitaju zašto to drugi ne mogu, onda kažu zato što smo u tranziciji. U tranziciji smo jer nas kradu upravo ti koje tranziciju koriste kao argument za siromaštvo većine. Vrijeme je da svi počnemo izlaziti iz nje, a zloupotreba društvenih i državnih resursa, kojoj ovaj zakon doprinosi, dovest će do toga”, navela je Harčin.