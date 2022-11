UNICEF i kompanije u BiH kreirale poslovnu platformu za poboljšanje života djece

UNICEF u Bosni i Hercegovini je u saradnji sa predstavnicima uspješnih kompanija pokrenuo Poslovno savjetodavno vijeće (Business Advisory Council – BAC) koje će djelovati kao poslovna platforma u najboljem interesu svakog djeteta.

Na prvom sastanku Vijeća, koji je u utorak održan u Sarajevu, zaključeno je da će Vijeće raditi na bezbjednosti i zaštiti dece u on-line i off-line okruženju, mentalnom zdravlju, te razvoju vještina za nesmetan prelazak iz obrazovanja u radno okruženje.

– Sastali smo se sa partnerima iz privatnog sektora iz IT industrije, maloprodaje, bankarstva i drugih područja, te smo se usaglasili da fokusiramo našu saradnju na nekoliko oblasti prvenstveno edukacija, obrazovanje odnosno razvijanje vještina kod djece i zaštita mentalnog zdravlja djece i mladih ljudi – izjavila je Feni nakon sastanka predsjedavajuća Vijeća i predstavnica UNICEF-a u BiH Rownak Khan.

Članovi Vijeća razmijenili su znanja o konkretnim, održivim i odgovornim inicijativama koje trebaju dovesti do poboljšanja života djece.

– Dva ključna segmenta u kojima ćemo raditi u narednom periodu su obrazovanje i mentalno zdravlje djece. Konkretno ProCredit banka već duži niz godina učestvuje u sistemu dualnog obrazovanja tako da učesnici srednih škola kod nas dolaze na praksu. Pored toga naš princip upošljavanja mladih ljudi je on-boarding program gdje pozivamo mlade da prođu kroz obuku u kojoj će steći praktično znanje iz bankarskog segmenta i onda imaju priliku i za zaposlenje – kazala je jedna od članica Vijeća i članica Uprave ProCredit banke Amina Durmo Trlin.

Veliko zadovoljstvo što je dio Poslovnog savjetodavnog vijeća izrazio je izvršni direktor Bit Alijanse Damir Maglajlić, koji za Fenu naveo da IT kompanije duži period već rade na različitim aktivnostima za djecu posebno kada je u pitanju obrazovanje.

– Obrazovanje će biti veliki fokus našeg rada i drago nam je da sa UNICEF-om možemo da radimo na kreiranju boljeg okruženja djece i mladih. Tu posebno mislim na poboljšanje digitalnih kompetencija za učenike, ali i za studente. Također, neophodno je da dođe do poboljšanja IT obrazovanja od osnovnih, preko srednjih škola pa sve do fakulteta. Nadam se da ćemo i dalje raditi na razvoju digitalnih komentencija kod nastavnika – poručio je Maglajlić.

Članice Poslovnog savjetodavnog vijeća su dio menadžmenta kompanija iz sektora IT-a, bankarstva, proizvodnje i trgovine i to: Bit Alijansa (Damir Maglajlić), m:tel, a.d. Banjaluka (dr Jelena Trivan), MasterCard (Amir Trokić), ProCredit banka BiH (Amina Durmo Trlin), NLB Banka Banjaluka (Goran Babić), Reiffeisen banka (Amra Tabaković), Addiko banka Sarajevo (Emir Jildizlar), Violeta (Ante Miloš) i DM (Admira Isaković).

Predstavnici ovih kompanija na sastanku su prodiskutovali o svojim odgovornim praksama i poslovnim politikama koje u fokusu imaju djecu i porodice, te se upoznali s okvirnim planom rada UNICEF-a i Poslovnog savjetodavnog vijeća za naredni period.