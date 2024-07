Univerzitet u Tuzli: Promovisan 21 doktor nauka

Zvanje doktora društvenih nauka iz područja prava dobio je Faris Hasanović sa 26 godina. Faris je trenutno zaposlen kao asistent na Pravnom fakultetu u Tuzli. Iako je formalno obrazovanje završeno, ističe da nije kraj neformalnom, odnosno cjeloživotnom koje neprikidno traje.

„Naravno to je put koji se sastoji od više godina naučnog istraživanja, rada sa mentorima, profesorima i drugim eskpertima iz naših naučnih oblasti. Definitivno nije jednostavno, to je složeno i delikatno u smislu provođenja naučnog istraživanja, dolaska do novih naučnih spoznaja, proširivanje dosadašnjih saznanja… Smatram da se to isplati, da je dobro za državu i društvo, da svake godine proizvodimo na desetine novih doktora nauka iz svih naučnih disciplina i oblasti“, kaže Faris Hasanović, doktor društvenih nauka iz područja prava.

Na svečanoj promociji u amfiteatru Filozofskog fakulteta, pored Farisa, promovisano je još 20 doktora nauka sa sedam fakulteta Univerziteta u Tuzli.

„Danas je zaista poseban dan za nas, oni postaju dio akademske zajednice, dokotra nauka. Nalaze se na početku jednog novog puta. Dio njih je već angažovan u nastavi na našim i drugim univerzitetima, nadam se da će i oni koji to nisu u budućnosti biti“, govori dr.sci. Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli.

Resorni ministar ističe da put ovih mladih ljudi do sticanja najvišeg naučnog stepena nije bio jednostavan. Naime, sav trud, odricanja i ono kroz što su oni prolazili u svom višegodišnjem obrazovanju, prošli su i osjetili i njihovi najbliži.

„Zato su oni nama inspiracija da što aktivnije radimo kako bismo imali kvalitetniji obrazovni sistem i kako bismo provodili što više reformi u kojima ćemo osigurati kvalitetno obrazovanje ne samo za našu djecu u smislu učenika nego i za visoko obrazovanje i za najviše naučne stepene“, rekao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.

Federalna ministrica naglašava važnost njihovog ostanka u našoj zemlji. To je posebno važno kada se u obzir uzme da Bosna i Hercegovina ima problem sa odlivom mozgova. Samo u posljednjih 13 godina naša domovina je izgubila oko 409 hiljada stanovnika.

„Upravo na Univerzitetu u Tuzli, zajedno sa ministrom Omerovićem ćemo danas svečano pozdraviti doktore nauka, zaželjeti ovim mladim ljudima daljnju sreću, uspjeh, čestitati im i nadati se te apelirati nekako na njih da bi bilo potrebno i nužno da ne zaborave svoju domovinu, da ovo svoje znanje ostave u BiH, da mi možemo zajedničkim naporima napraviti prostor koji je potreban za te mlade ljude da se ovdje zaposle“, kazala je Jasna Duraković, ministrica obrazovanja i nauke FBIH.

Društvo znanja, prema riječima ministrice Duraković, pokreće ekonomski, socijalni i kulturni napredak bilo kojeg društva. Iz tog razloga, resorno ministarstvo kroz različite projekte pruža podršku upravo ovim ljudima.