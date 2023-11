Univerzitet u Tuzli proslavlja 47. godišnjicu rada. Nizom događaja ova visokoobrazovna ustanova obilježit će rođendan.

Sada daleke 1976. godine osnovana je javna visokobrazovna ustanova u Tuzlanskom kantonu. Kroz godine postojanja, tuzlanski Univerzitet je bio pokretač i nosilac razvoja društvene misli.

”Naši nekadašnji studenti su postali istaknuti naučnici, stručnjaci iz različitih oblasti, ali i uspješni menadžeri, poduzetnici i nosioci ključnih funkcija u našoj državi”, navodi prof. dr. Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli.

U državi se mnogo toga mijenjalo u 47 godina, pa tako i Univerzitet. Sada ima 12 fakulteta i Akademiju dramskih umjetnosti, ali je studenata iz godine u godinu manje. No, oni koji studiraju ovdje danas, ostvaruju dobre rezultate kroz život. Nizom događaja bit će obilježena godišnjica Univerziteta, poput promocije diplomanata, magistranata i doktora nauka. Centralna svečanost je na dan osnivanja.

”18. decembra je centralna svečanost – Svečana akademija na kojoj će se dodijeliti Zlatna plaketa najuspješnijim studentima Univerziteta u Tuzli, njih ukupno sedam”, ističe rektorica.

Studenti su u fokusu i obilježavanja godišnjice. Učesnici su manifestacije ”Dani kulture i umjetnosti” koju Univerzitet realizuje po prvi put. Bit će izvedena predstava ”Galerija likova” uz poeziju bosanskohercegovačkih pisaca, te otvorena izložba ”Arhetipično – Emancipal u otisku metapostojanja”.

”Arhetipično je nešto što ima direktnu vezu sa tradicijom i mitom, a same grafike i slike koje ćete vidjeti su dosta savremene, to su apstrakcije i imaju tendencije dedaističkog okvira. Uz to će biti izložene i kreacije, to su odjevni predmeti na kojima su ugrađene grafike”, kazala je prof.dr. Maja Dedić, profesorica Univerziteta u Tuzli.

U Galerijskom prostoru Univerziteta, 13. decembra bit će održan koncert ”Najljepše bosanskohercegovačke arije” u izvedbi Sarah Skopljak, Kenana Hasića i Elvisa Sivčevića.

”Umjetnost moramo popularizirati, kulturno-historijsko naslijeđe, tradiciju, sevdah, sve ono što je dio identiteta BiH treba čuvati”, rekao je Elvis Sivčević, profesor Srednje muzičke škole Tuzla.

Sportski susreti i ovaj put neizostavan su dio obilježavanja godišnjice tuzlanskog Univerziteta.

”Organizirat će se i otvaranje Malonogometne lige za studente, ove godine učestvovat će 12 ekipa, u naredna dva mjeseca će ukrstiti koplja”, navodi Alan Alagić, voditelj Centra za sport, kulturu i umjetnost Univerziteta u Tuzli.

Koplja će sa tuzlanskim studentima ukrstiti i kolege iz Osijeka u okviru međuuniverzitetskog susreta. Takmičit će se u malom fudbalu i ženskoj odbojci.