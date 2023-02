Upaljen narandžasti meteoalarm

Zbog snježnih padavina Federalni hidrometreološki zavod za tuzlansku regiju izdao je narandžasto upozorenje.

Očekuje se visina novog sniježnog pokrivača 5-15 centimetara.

BUDITE SVJESNI. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom. Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom.

Budite svjesni rasprostranjenog snijega i/ili leda na saobraćajnicama i trotoarima. Lokalne smetenje u aktivnostima na otvorenom. Budite pažljivi kada hodate, vozite biciklo ili vozite automobil uslijed klizavih površina.

Očekuje se da će u većem dijelu zemlje do ponedjeljka pasti 10 do 25 cm snijega. Najviše snijega na sjeverozapadu Bosne 20 do 40, na planinama 40-60 cm.

Pored snijega koji pada u većem dijelu zemlje, u većem dijelu Hercegovine očekuju se obilnije kiše i pljuskovi sa grmljavinom, zbog čega je upaljen crveni meteo alarm.