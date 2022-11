USAID predstavio digitalno rješenje za korištenje e-potpisa u javnim uslugama

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) danas je u Sarajevu zvaničnicima Federacije BiH i kantonalnim ministarstvima i institucijama predstavila digitalno rješenje za korištenje e-potpisa u javnim uslugama.

Tom prilikom, direktorica Misije USAID-a u BiH Courtney Chubb istakla je da će upotreba elektronskog potpisa svim građanima u Bosni i Hercegovini olakšati život.

– Samo zamislite scenario u kojem sjedite u svom domu i jednim klikom možete da popunite svoj poreski obrazac, kao i da izvadite svoju saobraćajnu ili građevinsku dozvolu, vjenčani list i sve one dokumente za koje sada morate da odlazite u različite institucije. Sve to će omogućiti e-potpis, koji će donijeti promjenu u navedenim sistemima. Na to su građani dugo čekali kako bi izbjegli gubitak vremena i stajanje u redovima – kazala je Chubb.

Kako bi profunkcionisala upotreba e-potpisa, naglasila je, da je potrebna dobra volja i učešće svih nivoa vlasti od kantonalnih do državnog.

– Danas pozdravljamo inicijativu koju su preuzele opštine Tešanj i Centar Sarajevo, koje su prve počele da usvajaju tehnologiju potrebnu za primjenu e-potpisa – navodi Chubb.

Da su napravljeni i koraci unazad u procesu primjene e-potpisa pokazuje da Vijeće ministara BiH nije usvojilo sve akte neophodne za e-potpis. To nikako, kako kaže, ne ide za dobrobit bh. građana.

– Međutim, to nikako neće obeshrabriti USAID da nastavimo podržavati upotrebu e-potpisa. Nadam se da ćemo dočekati da vidimo uspjeh, što znači da svaki građanin ove zemlje dobije priliku da u svom domu, automobilu i na mjestu gdje on želi i u vrijeme u kom želi može dobiti sve zvanične dokumente i podnijeti zahtjeve – poručila je Chubb.

Današnji događaj organiziran je u okviru USAID-ovog projekta E-uprave, čijom realizacijom se intenzivno radi na razvoju najnovijih digitalnih rješenja u oblastima e-potpisa, inspekcijskih službi, građevinskih dozvola i procesa javnih nabavki.