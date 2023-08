Uskoro u Tuzli nova volonterska akcija čišćenja ilegalnih deponija

Dvanaesta terenska volonterska akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada bit će održana u petak, 15. septembra 2023. godine na širem području Grada Tuzla.

Pomenuta akcija rezultat je višegodišnjih napora koje u oblasti zaštite životne sredine i okoliša na području Tuzle poduzima Udruženja građana „Multi“, posredstvom „Let´s Do It Tuzla“ tima. „Let´s Do It“ projekat u Bosni i Hercegovini je počeo 2012. godine i do sada je u volonterskim akcijama čišćenja ilegalnih deponija otpada i sadnje drveća učestvovalo 206 981 volontera, koji su očistili oko 16 370 tona otpada i zasadili 485 716 sadnica raznih vrsta drveća.

„Naš tim već mjesecima aktivno radi na pripremama predstojeće akcije u našem gradu, jer je ta akcija ono po čemu smo zapravo i prepoznatljivi. Sprovođenjem ovakve inicijative ne samo da direktno doprinosimo našoj lokalnoj zajednici, nego cijeloj Bosni i Hercegovini i svijetu. Ovogodišnja akcija čišćenja ilegalnih deponija otpada, kao i prošle godine, bit će dijelom globalnog pokreta koji je proglašen za najveći volonterski pokret u historiji čovječanstva. Ponosni smo na sve dosadašnje provedene aktivnosti koje već 12 godina u Tuzli, ali i Bosni i Hercegovini, promovišu principe zaštite životne sredine i očuvanja okoliša te pravilnog zbrinjavanja otpada, kao brige svih segmenata društva. Svi građani, prvenstveno mladi, imaju priliku da kroz terensku akciju daju doprinos razvoju i očuvanju lokalne zajednice i zbog toga pozivamo sve zainteresovane građane da zajedno s nama na jedan dan budu dio svjetskog pokreta i da pokažemo da je i Tuzla ujedinjena u akciji!“, izjavila je Kanita Salihović, menadžerica projekta „Let´s Do It Tuzla“.

Kada je riječ o lokacijama koje će biti obuhvaćene ovogodišnjom akcijom, „Let´s Do It Tuzla“ tim poziva sve savjesne građane/ke, povjerenike mjesnih zajednica, obrazovne ustanove, nevladine organizacije i sve druge subjekte da do 6.9.2023. godine, putem e-maila [email protected] ili Facebook Fan stranice „Let´s Do It Tuzla“, predlože potencijalne lokacije na području Grada Tuzla koje bi trebale biti obuhvaćene projektnim aktivnostima. Bitno je da građani dostave informacije o tačnoj lokaciji ilegalne deponije/zagađenog područja, fotografije te kontakt podatke, a Organizacioni odbor projekta „Let´s Do It Tuzla“ će nakon obrade podataka, odnosno procjene tehničkih i logističkih kapaciteta i mogućnosti, zajedno sa predlagateljem, organizovati čišćenje pomenute lokacije na dan velike terenske akcije čišćenja ilegalnih deponija otpada, 15.9.2023. godine.

Poziv svakako ostaje otvoren i za sve zainteresovane, društveno odgovorne građane/ke, da projektne aktivnosti podrže i kroz volontiranje, odnosno direktno učešće u planiranim aktivnostima. Za sve učesnike akcije osigurane su vreće, rukavice i osvježenje, ali i odlična atmosfera i zabava kroz koristan rad za zajednicu.

Akcija čišćenja se i ove godine provodi uz nesebičnu pomoć i podršku kompanije Eko život d.o.o. Tuzla, NLB Banke, Misije OSCE-a u BiH, Vitinke, te drugih društveno odgovornih i ekološki orijentiranih kompanija i instutiucija.

Dodatne informacije za registraciju učesnika bit će dostupne su na Instagram (@letsdoit.tuzla) i Facebook (Let´s do it Tuzla) profilima kao i na našoj Web stranici (tuzla.letsdoit.ba).