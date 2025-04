Uslovi za vožnju povoljni na većini puteva u BiH

Na bosanskohercegovačkim cestama saobraća se uz povoljne vremenske uslove. Početkom radne sedmice se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama ali i prilazima gradovima. Iz BIHAMK-a apeluju na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske zone.

Na magistralnoj cesti u naselju Rajlovac (Sarajevo) zbog aktuelnih radova saobraća se usporeno, jednom trakom. Tokom dana formiraju se duge kolone vozila, pa preporučujemo korištenje alternativnih saobraćajnica.

Zbog redovnog održavanja tunela Ivan na dionici autoceste A-1, smjer Tarčin-Bradina, za saobraćaj je zatvorena tunelska cijev Ivan. Vozila se preusmjeravaju na izlaz Tarčin za vrijeme izvođenja radova, dok se iz smjera Bradina-Tarčin saobraća neometano.

Zbog sanacije klizišta na dionici autoceste A-1 Tarčin-Lepenica za saobraćaj su zatvorene tunelske cijevi tunela Vis, 25. novembar i Grab, a saobraća se dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje, ali i na regionalnim putevima Vrbaška-Mrakovica (u reonu kamenoloma Vučijak) i Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik selo.

Zbog aktivnih klizišta izdvajamo magistralne puteve Dobro Polje-Foča (na lokacijama Sijeračke stijene i Tuhalji) i Gacko-Tjentište (između tunela Čemerno i Surdup).

Zbog sanacije dilatacije na petlji Kakanj (smjer Lašva-Kakanj), za saobraćaj je zatvorena vozna traka, uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A-1 Visoko-Podlugovi, kao i na magistralnim putevima: Žepče-Maglaj, Sarajevo-Pale, Polje-Kaćuni i Gnojnice-Nevesinje (Dračevice).

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog oštećenja mosta granični prelaz Brčko mogu koristiti samo pješaci.

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak. Teretna vozila mogu saobraćati na GP Šepak od 09 do 13 sati i od 22 do 06 sati (vikendom mogu prelaziti u terminu od 22 do 06 sati).