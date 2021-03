Usvojen revidirani trogodišnji plan poslovanja RMU Banovići

Skupština Rudnika mrkog uglja ”Banovići” usvojila je na vanrednoj sjednici Revidirani trogodišnji plan poslovanja društva.

Od početka godine, Uprava Rudnika mrkog uglja ”Banovići” radi na osnovu starog Plana poslovanja. To je značilo nemogućnost provedbe javnih nabavki, kupovinu opreme i mehanizacije. No, to se sada mijenja. Usvajanjem revidiranog plana za period 2020-2022., stvorene su mogućnosti za usvajanje Godišnjeg plana rada, pa samim tim i deblokadu procesa iz ranijeg perioda.

”Na osnovu tog revidovanog Plana ide usvajanje Godišnjeg plana koji Uprava treba donijeti pa da Nadzorni odbor potvrdi. Očekujemo u narednih sedam do 10 dana da ćemo usvojiti da bi Rudnik mogao krenuti u realizaciju nabavke neophodnih materijalno-tehničkih sredstava za normalno funkcionisanje”, navodi Fadil Kudumović, direktor RMU Banovići.

Revidirani plan usklađen je sa potrebama Elektroprivrede BiH, jer je ta kompanija glavni kupac uglja banovićkog Rudnika.

”Mi smo na osnovu tih parametara i pravili finansijske planove. Očekujemo u ovoj godini po finansijskom planu da trebamo biti pozitivni milion do milion i po KM, ali s obzirom kakvo je stanje, pandemija, što se tiče proizvodnje mi to možemo”, kaže on.

Direktor Rudnika navodi nam da za sada nema problema u proizvodnji, vjeruju da će premašiti planove. Ima određenih problema pri nabavci pomoćne mehanizacije, ali se nadaju da će to biti riješeno. Isporuka za velike kupce poput Sisecam Sode i Alumine odvija se redovnim tokom.

”Tražili su nam Alumina i Sisecam Soda dodatne količine i mi smo sklopili ugovore, ide normalno. Ovaj zaostatak od Elektroprivrede koji se stvara, na neki način smo nadoknadili, polako se vraćamo na tržište Srbije, gdje smo ranije izgubili te kupce”, ističe direktor RMU ”Banovići”.

Budžet Rudnika za ovu godinu ostaje u skoro istom iznosu kao i prethodne. Konačno usvajanje Plana poslovanja za tekuću godinu očekuje se za 10 dana.