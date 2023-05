Uz druženje i zabavu: Budući studenti saznali sve što ih zanima o fakultetima UNTZ

Maturantica Gimnazije Meša Selimović, Azra Musić, oduvijek je znala šta želi raditi u životu. Posebno je zanimaju prirodne nauke i programiranje, pa zbog toga želi upisati Fakultet elektrotehnike. Iako sa blagom dozom straha od novih izazova, Azra svjesno korača ka svom cilju da postane programerka. O budućem fakultetu saznala je sve što je zanima na današnjoj manifestaciji koju su predstavnici tuzlanskog Univerziteta organizovali za maturante srednjih škola.

“Uvijek me zanimalo to neko prirodno područje, matematika i fizika pa sam odlučila nastaviti u tom smjeru. U zadnje vrijeme sam se zainteresovala za programiranje, tako da se sad to sve složilo. Ovo mi je super došlo da se još malo upoznam sa planom i programom i da postavim pitanja koja me zanimaju”, kaže nam Azra.

Brojna pitanja postavljali su i drugi maturanti i to budućim kolegama koji su im rado prenosili svoje iskustvo. Govorili su im o predavanjima, predmetima i praksi. Veliki interes maturanata bio je i za Medicinski fakultet.

“Tokom srednje škole sam se zainteresovala za Medicinski fakultet, drago mi je da sam sada imala priliku iz prve ruke čuti neka iskustva od studenata”, kaže maturanica, Emina Jupić.

“Dugo sam se premišljala, međutim kad ovdje iz prve ruke imam priliku čuti druga iskustva, samo sam još sigurnija u svoju odluku”, ističe Emina Brigić, maturantica.

Da je interes za studiranjem Medicine zaista veliki, svjedoče i podaci. Iako je studenata iz godine u godinu sve manje, zbog stalnog odlaska stanovništa iz zemlje, oni koji ostaju u BiH uglavnom se odlučuju za fakultete nakon kojih će najlakše pronaći posao.

“Opredjeljuju se za one fakultete koji tradicionalno imaju najbolju prolaznost na tržištu rada, a to su Medicinski, Farmaceutski, fakultet Elektrotehnike, gdje oni nakon završenog fakulteta mogu lako pronaći posao u BiH, ali vrlo često i u inostranstvu”, kazao je dr.sc. Nermin Sarajlić, prorektor za naučno istraživački rad UNTZ.

Iako u nešto manjoj mjeri, interesa ima i za Filozofski fakultet, koji budućim studentima nudi najveći izbor studijskih programa, njih čak 13. U odnosu na prethodne godine, broj studenata je znatno manji, ali je, tvrde iz ovog fakulteta, obrazovni proces sada kvalitetniji.

“Studenti sigurno sad imaju bolje mogućnosti, od opremljenosti kabineta, pa do mogućnosti odlaska na razmjene poput ERASMUS-a, po kojima Filozofski fakultet prednjači u odnosu na druge na Univerzitetu”, kazala je dr.sc. Nihada Delibegović Džanić, dekanica Filozofskog fakulteta.

Ovakva manifestacija privukla je veliki broj budućih studenata, s obzirom da je organizovana u prirodi, u krugu Kampusa Univerziteta. Budući ali sadašnji studenti su osim razmjene iskustava, zajedno učestvovali i u sportskim takmičenjima, a poneki su i zaplesali…