Uz muziku i ples hiljade građana Banjaluke, Mostara, Sarajeva i Tuzle proslavilo Dan Evrope

Slaveći jedinstvo i put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, hiljade građana se okupilo u Banjaluci, Mostaru, Sarajevu i Tuzli, u subotu, 11. maja, da bi obilježili Dan Evrope. Ujedinjeni pod krilaticom ‘Oduvijek u srcu Evrope’, četiri sinhronizirana muzička događaja održana su na Kastelu u Banjaluci, Omladinskom kulturnom centru Abrašević u Mostaru, trgu ispred Pozorišta mladih u Sarajevu i Sonom Trgu u Tuzli.

Publika je uživala u muzici i kreativnosti 19 umjetnika sa cijelog kontinenta. Uz iznimno talentovane bh. umjetnike kao što su After Affair, Nebs Jack i Andrej Jelić, zvijezde večeri su bili OXIA iz Francuske koji je nastupio na Kastelu, Henry Saiz iz Španije je nastupio u Sarajevu, Musumeci iz Italije u Mostaru, a Nipplepeople iz Hrvatske su nastupali u Tuzli.

Jedinstvenu proslavu Dana Evrope organizovao je Ured Evropske unije u BiH u saradnji sa FreshWave, From Herz With Love, Garden of Dreams i Zeus Agency u cilju prikazivanja potencijala lokalne muzičke festivalske scene i jačanja saradnje u korist lokalnih talenata i njihovih publika.

– Dinamični muzički programi predstavili su jedinstvo, zajedništvo i solidarnost građana Bosne i Hercegovine, koje je ujedinila ljubav prema muzici. Kroz ples, muziku i iznimno pozitivnu i ugodnu atmosferu, poruka da je Bosna i Hercegovina oduvijek u srcu Evrope je još jednom snažno potvrđena – saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.