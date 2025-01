Večeras je mubarek noć Lejletul-miradž

Po Takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini večeras muslimani obilježavaju mubarek noć Lejletul-miradž, objavila je Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice.

Lejletul-miradž svake godine po hidžretskom kalendaru pada dvadeset i sedmu noć mjeseca redžeba. U toj blagoslovljenoj noći Muhammed, a.s., je prenesen od Časnog Hrama u Mekki do džamije El-Aksa u Jerusalemu, a potom uzdignut do Sidretul-munteha ili još bliže Svemogućem.

S obzirom na to da se Miradž događa u teškim danima za Poslanikovu misiju, Miradž se može razumjeti kao svojevrsna nagrada Poslaniku, a. s., i ohrabrujuća poruka: “Ako ti se Poslaniče ne odazivaju ljudi, tvoji rođaci, tvoji bližnji, tvoji saplemenici, odaziva ti se Gospodar Koji te je i posalo kao milost svim svjetovima.”

Na Miradžu su objavljena posljednja dva ajeta poglavlja El-Bekare, naređeno je pet dnevnih namaza, a kao najljepša, trajna uspomena i neizbrisiv pečat razgovora vođenog na miradžu u svakom namazu se na sjedenju (tešehudu) uči Etehijatu.

Vjerovjesnik je prvo prenesen “vodoravno” iz Mekke u Jerusalem prije nego je napravio svoje “okomito” uznesenje, tako da njegovo putovanje bude savršeni prauzor puta koji moraju slijediti sljedbenici njegovog ummeta.

Niko od ljudi nije bio bliži Allahu, džellešanuhu, kao što je to bilo slučaj sa Muhammedom, a.s., na Miradžu. Tokom miradžskog uznesenja Muhammed, a.s., je vidio džennet i džehennem, susreo vjerovjesnike i meleke i bio svjedokom mnogih drugih, ljudskim jezikom neopisivih nadosjetilnih pojava.

Na miradžskom uznesenju Muhammeda, a.s., prati melek Džibril. Njegov uloga je da tokom Miradža vodi Muhammeda, a. s., iz sfere u sferu, podučava ga onome što vidi, hrabri ga i tješi ga tokom ovog blagoslovljenog putovanja.

Muhammeda, a.s., u posljednjoj etapi svoga uznesenja ostaje bez pratnje Džibrila i stiže u blizinu Božijeg prijestolja.