Večeras nastupa mubarek noć Lejletul-Bedr

Muslimani širom svijeta u nedjelju navečer obilježavaju mubarek noć Lejletul-bedr, koja nastupa s akšam-namazom.

Sutra je Dan bitke na Bedru – bitke koja je promijenila historiju islama, ali i postavila temelje vjerničke borbe koja traje do danas. Bila je to borba malobrojnih, ali odabranih, protiv mnoštva. Muslimana je tada bilo 314, idolopoklonika 1.300. No, pobjeda nije pripala broju, već iskrenosti, odlučnosti i osloncu na Boga.

Na brdu Bedr, blizu grada Medine, 17. ramazana, 624. godine dogodila se prva bitka u historiji islama.