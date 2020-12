Večeras od 20:00 sati specijalna emisija povodu 25 godina Radija Slon i 15 godina televizije Slon extra

Večereas u programu televizije Slon u 20:00 sati počinje specijalna emisija u povodu 25 godina Radija Slon i 15 godina televizije Slon extra. Za nas je ovo poseban dan i prilika da se prisjetimo početaka našeg osnivanja, dragih ljudi koji su bili dio naše ekipe i naravno onih koji su sada tu, a svi zajedno zaslužni su što je danas Slon to što jeste. Zbog panedmije korona virusa ove godine izostat će standardni program i svečanost za naše poslovne partnere i prijatelje naše kuće, koju smo ostavili za neka bolja vremena. Ovu veče odlučilo smo da predstavimo nas, naš rad kroz sve ove godine, da upoznate lica sa ekrana na jedan drugačiji način, ali i one čiji glasovi vas kroz radijski program svakodnevno informišu, uveseljavaju i donose vijesti bile one dobre, loše ili zanimljive na bilo koji način. Naravno nećemo zaboraviti ni one iza kamere, naše kolege snimatelje, tonce i montažere bez kojih reralizacija svega ovog ne bi bila moguća. Mi volimo reći da smo porodica, a nadamo se da ćete nakon večerašnje specijalne emisije o godišnjici radija i televizje i vi imati taj osjećaj. Budite sa nama u 20:00 sati.