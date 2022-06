Velika potražnja za nekretninama u Neumu, evo koliko košta stan a koliko vila

Cijene nekretnina u Bosni i Hercegovini neprestano rastu, a stanovi dosežu astronomske cifre. I pored poskupljenja statistika pokazuje da se broj prodatih stanova skoro pa i ne smanjuje, a to se posebno odnosi na Sarajevo, Banja Luku, Tuzlu, ali i Neum.

U Sarajevu cijena jednog kvadrata u centru grada iznosi 5 do 6 hiljada, a na periferiji oko 2.500 KM. Kako kažu iz agencija za nekretnine, traži se stan više i nemaju potrebu da oglašavaju stanove. Potražnja je ogromna, ali sve je manja ponuda zbog čega cijene ne prestaju da rastu.

– Stanovi u Neumu se traže kao nikad do sada, ali je ponuda vrlo mala, jer jednostavno nema gradnje. Cijena stanova u Neumu zavisi od lokacije, odnosno da li je u prvom redu do mora, u blizini mora ili preko magistrale. Uz samo more kvadrat košta 3.000 eura, malo udaljeniji oko 2.200, a oko magistrale 1.500 eura. Naravno, cijena zavisi i od toga u kakvom je stanju nekretnina. Neum je poželjan posljednjih godina. Dosta je i luksuznih vila, neke se prodaju, a neke ne. Sve su preko milion KM. Vila Gabriel je jedna od najboljih u Neumu, nalazi se na odličnom mjestu i ima privatnu plažu. Ona je novogradnja i sređena je sa stilom. Vila Gabriel košta više od milion eura. Ima i drugi dobrih nekretnina za koje postoji veliki interes – kažu iz agencije za nekretnine u Neumu.

Cijene su otišle naviše zbog potražnje, ali i poskupljenja građevinskog materijala, jer se sada manje gradi. Kvadrat u Neumu, ovisno od lokacije, se kreće od 1.500 eura po kvadratu (iznad magistrale), pa sve do 3.000 – 3.300 eura za stanove koji su u prvom redu i sa pogledom na more. Sve to utiče i na cijenu iznajmljivanja apartmana koji su poskupili ove godine . I u budućnosti cijena nekretnina na moru će još više rasti – ističu iz agencije.

RTV Slon/Biznis info