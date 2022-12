/VIDEO/ Istražili smo: Da li su starački domovi pravo mjesto za osobe treće životne dobi?

Briga o starim i iznemoglim osobama, oduvijek je bila tema koja za sobom povlači različita mišljenja. U idealnoj situaciji roditelji se brinu o djeci kada su mali, a onda kada roditelji ostare, djeca njih njeguju i paze. No, nažalost ne živimo u idealnom svijetu, a starost za sobom često nosi i bolest, kako fizičku, tako i psihičku. Zbog toga se mnogi zbog obaveza na poslu, odlaska u inostranstvo ili jednostavno iz straha od preuzimanja odogovornosti, često odlučuju svoje bliže članove porodice smjestiti u Dom za stare i iznemogle osobe. S druge strane, mnogo je i onih koji smatraju da dijete nikada ne bi trebalo svog roditelja smjestiti u Dom za starije, nego da bi trebalo naći osobu koja će se o njemu ili njoj brinuti. Uz pomoć ECR alata, pokušali smo doći do ljudi koji imaju dileme o smještaju u Domovima za stare i iznemogle, ali i do onih čiji bliži članovi porodice borave u nekoj od takvih ustanova. Na taj način smo pokušali saznati kakva su mišljenja ljudi o ovoj temi i koliko zapravo sigurno i sretno starimo?

Istražili smo: Da li su starački domovi pravo mjesto za osobe treće životne dobi? - 09.12.2022.

Watch this video on YouTube