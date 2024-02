/VIDEO/ Nepoznat motiv ubistva, građani Tuzle još u strahu

Više informacija o ubistvu biće poznato nakon što MUP dostavi izvještaj, materijalne dokaze i nalaze obdukcije, nakon čega se može govoriti i o kvalifikaciji krivičnog djela ubistvo i predviđenim kaznama, potvrđeno je to iz Kantonalnog tužilaštva TK.

Glasnogovornik Tužilaštva Admir Arnautović naglašava da kvalifikaciju odjela određuje isključivo tužilac i naredbom o provođenju istrage odnosi tu kvalifikaciju.

” To su krivična djela ubistva koja su počinjena na okrutan način, počinjena pri bezobzirnom nasilničkom ponašanju i kvalifikovani oblik krivčnog djela počinjen iz mržnje. Naravno to se može uraditi i tokom same istrage, ne odmah ali može biti da će se raditi o krivičnom djelu, ubistvu koje je kvalifikovano da je počinjeno na podmukao okrutan način ili iz mrženje gdje je propisana najviša kazna zatvora od deset godina pa dugotrajna kazna zatvora”, rekao je Admir Arnautović, glasnogovornik Tužilaštva TK.

Kada su u pitanju motivi ubistva, Arnautović navodi da motivi ubistva još nisu poznati i o tome ne mogu govoriti ali da će se raditi na tome da se utvrdi motiv ubistva.

Naša reporterska ekipa bila je na mjestu događaja. Zabilježili su potresne prizore ali su i razgovarali sa građanima, ljudima koji žive u blizini objekta u kojem se ubistvo dogodilo.

Građani su u strahu, nemaju povjerenja u policiju a i kako su nam sami rekli ne osjećaju se sigurno.

“ Mislim da je to zapravo ono zbog čega svi trebamo da se zapitamo, koliko možemo da vjerujemo nadležnim institucijama” “ Nemam sigurnost i ne vjerujem da me može čuvati, ne vjeruj ni njima. Neka me snimaju. Nemam više sigurnost da bi nas on čuvo. Doći će neko da mi lupa na stan ja ću se morati njemu obratiti ja nemam se kome obratiti u BiH” “ Ne osjećam se nikako sigurno, osjećam se sigurno samo kada kod sebe imam nešto. Bilo šta da je ona napravila prema njemu niej trebao to uraditi, mogao je biti obračun na drugi način a da oduzima život nekome ja nisam za to “ Nije dobro, ja ne znam šta čeka ovaj zakon sve je to korumpirano. Mora se svako zaštiti, šta oni rade ja ne znam. Ne mogu se nikako osjetit sigurno strah uđe u nas i sam sebi uništavamo život”

Ono što je posebno uzrujalo javnost jeste što je počinilac policijski službenik MUP-a TK koji kako nam je potvrđeno iz Tužilaštva TK iako nije bio na službenoj dužnosti pucao je iz službenog oružja.

Osim toga, nakon ubistva policijski službenik pokušao je i pobjeći no ubrzo je uhapšen.

Građani sada postavljaju pitanje kako da očekuju zaštitu od onih koji im to trebaju pružiti kada isti takvi čine ovakva djela.

