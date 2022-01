/VIDEO/ Tuzla calling: Djeca asfalta tuzlanskog Bulevara

Privilegija je bila odrastati u Tuzli 60-tih i 70-tih godina zaključili smo iz većine dosadašnjih epizoda podcasta „Tuzla calling“. Da je to zaista tako svjedoči i 44. epizoda u kojoj o Tuzli razgovaramo sa Zlatkom Berbićem. Bila su to vremena kada su drugarstva iz školskih klupa doživljavali kao porodica, kada su prijatelji „bratili“ između sebe, kada su se u tuzlanskim kvartovima rivalstva među generacijama i grupama rješavala okršajima „pod koševima“, kada se ljetovalo u Slanom, putovalo Fićom i kampovalo. Bilo je to ono doba kada su se pisali spomenari, „žicalo za sladoled“, poklanjale knjige i ploče a bicikl bio omiljena „igračka“. Zlatko Berbić i Eila Vicković donose nam magiju još jednog isječka vremena sa tuzlanskog Bulevara, iz osnove škole „Braća Ribar“ i tuzlanske Gimanzije. Saznajemo i to zašto se Tuzli uvijek vraćamo, gdje god da smo.