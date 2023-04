VIK Tuzla nagradio pobjednike takmičenja za crteže o temi Svjetski dan voda

Amra Alić učenica osnovne škole Simin Han ponosno je preuzela nagradu za najbolji likovni rad o temi “Kako bih ja ubrzao promjenu”. Riječ je o takmičenju koje je za osnovce organizovalo JKP “ Vodovod i kanalizacija” Tuzla u povodu Svjetskog dana voda.

“ Prije svega tema je dan voda i to me je inspirisalo kako su ljudi povezani sa vodom, kako nam je voda potrebna za čovječanstvo i kako ne bi mogli živjeti bez vode. Dva dana sam to sve spremala”, kazala je Amra Alić, učenica OŠ “Simin Han”.



Pored Amre, za najbolje crteže u kategoriji učenika od 5. do 9. razreda nagrađene su: Majra Zukić, Minja Mujčinović, Iman Golačević i Anđela Tunjić.

“ Ja sam naslikala rad s pješčanim satom. Za to sam iskoristila kontrast boja i prikazala kako nam je voda jako bitna za život”, rekla je Anđela Tunjić, učenica OŠ “Sv. Franjo” .

U kategoriji od 1. do 5. razreda pobjedu za najbolji grupni rad osvojio je cijeli razred 2b iz OŠ „Tušanj“, te dvoje učenika ovog odjeljenja: Vedad Čičkušić i Lamija Husić.

“ Ja sam nacrtala planetu zemlju. Sa jedne strane su ljudi kako bacaju vodu, a s druge strane ljudi koji ne bacaju vodu”, istakla je Lamija Husić, učenica OŠ “Tušanj” .



Inspirativni i kreativni. Potrudili su se učenici da na što bolji način prikažu koliko je voda bitna za čovječanstvo. Ponosni su bili i njihovi roditelji, ali i mentori i njihovi drugari iz klupa koji su im u svemu ovome pružili bezrezervnu podršku.

“ Učenici pretežno prikazuju planetu u obliku kapljice vode, nekada to bude slavina, a nekada je prikazuju u obliku ljudske figure. Istražuju po internetu, po udžbenicima i na osnovu toga naprave neku svoju redefiniciju vezano za ovu temu”, rekao je Boris Pejić, nastavnik Likovnog odgoja u OŠ “Sv. Franjo”.



Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” takmičenje na dan voda organizuje već pet godina kako bi kod mladih podigli svijest o značaju očuvanja prirode i vode kao izvora života.

“Vjerujte da su najveći efekti kada mlada populacija ovog grada, djeca koja su predškolski i školski uzrast imaju kvalitetne mentore koji hoće da ih edukuju o značaju životne sredine i onoga gdje žive i šta rade”, istakao je Aid Berbić, direktor JKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o Tuzla.



Ovu praksu nastavit će kažu i u buduće, a za sve učesnike takmičenja će biti organizovan izlet na izvorišta JKP Vodovod i kanalizacija. Bit će to još jedna prilika da se djeci skrene pažnja na važnost očuvanja voda, te da se podstaknu mladi ljudi da se pridruže borbi za očuvanje prirode.