ViK Tuzla: Sutra više naselja bez vode, moguće i otežano odvijanje saobraćaja od Mejdana do Higijene

Iz JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla je saopćeno da će sutra doći do obustave vodosnabdijevanja ali i otežanog odvijanja saobraćaja u nekoliko tuzlanskih naselja.

“Dana 14.10.2022. godine doći će do otežanog vodosnabdijevanja, a moguće i do potpune obustave vodosnabdijevanja za sljedeće dijelove grada: Centar Grada, Zlokovac, Kula, Stupine u periodu od 8 sati pa do završetka radova zbog otklanjanja kvara na cjevovodu”.

“Također, doći će do otežanog odvijanja saobraćaja na dijelu ulice Obala Zmaja od Bosne (od SKPC Mejdan pa do semafora kod Higijene)” – saopćeno je iz JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla.