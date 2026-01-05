ViK Tuzla: Vodosnabdijevanje otežano zbog nestanka električne energije

Obilne snježne padavine koje su tokom vikenda zahvatile Tuzlu uzrokovale su brojne probleme.

Iz preduzeća Vodovod i Kanalizacija Tuzla navode da nije zabilježeno pucanje cijevi niti smrzavanje vodotoka, već da je do privremenih prekida u vodosnabdijevanju došlo u pojedinim dijelovima grada isključivo zbog zastoja u radu pumpi usljed nestanka električne energije.

„Moram reći da ekipe Vodovoda su od najave ovih padavina spremno dočekale obilne snježne padavine, međutim imamo probleme u vodosnabdijevanju dijelova naših postrojenja, pogotovo postrojenja koja se nalaze na području Živinica odnosno pogon Spreča i pogon na Ceriku koji već par dana nemaju napajanje električne energije. Također dijelovi grada koji se graniče na istoku također su bez vodosnabdijevanja zato što nema električne energije u pumpnim stanicama. Dio Lipnice, Husina, rubni dijelovi grada, nemaju vode isključivo zbog pokidanih mrežnih kablova za napajanje električnog energijom.” ističe Aid Berbić, direktor „Vodovod i Kanalizacija“ Tuzla.