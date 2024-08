Visoke dnevne temperature zahtijevaju oprez pri vožnji

Zbog visoke dnevne temperature zraka iz BIHAMK-a preporučuju da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. Vozite oprezno i držite propisano odstojanje. Vozači teretnih vozila se mole da, kada iza sebe primjete dugu kolonu putničkih vozila, nakratko se isključe iz saobraćaja, kako bi se izbjegla rizična preticanja.

Na dionici Tuzla- Čelić (u mjestu Lopare) zbog deminerskih radova do 16 sati saobraćaj se obustavlja u trajanju do 30 minuta (propuštanje vozila 15 minuta). Minerski radovi aktuelni su do 16 sati na ulazu u Bosansku Krupu iz pravca Bihaća, a obustave su 15-minutne.

Zbog aktuelnih radova izdvajamo i magistralne puteve: Vitez-Travnik, Semizovac-Olovo, Kladanj-Vlasenica, Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje, Foča-Ustikolina, Dobro Polje-Miljevina i Bijeljina-Rača, kao i ulaz u Žepče.

Na magistralnom putu Rogatica-Ustiprača, zbog oštećenja mosta, vozila do 30 tona saobraćaju jednom trakom, dok je za vozila preko 30 tona saobraćaj obustavljen.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima: Izačić, Bosanska Gradiška i Doljani. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.

Do kraja avgusta, za putnički saobraćaj otvoren je granični prelaz Krstac (na putu Gacko-Nikšić).

Zabranjen je saobraćaj za vozila preko 5 tona najveće dozvoljene mase na graničnom prelazu Karakaj (kod Zvornika). Teretna vozila preko 5 t preusmjeravaju se na granične prelaze Bratunac ili Rača, dok autobusi mogu koristiti GP Šepak.