Vlada FBiH: Dodjela poticaja je naša obaveza prema EU

Vlada Federacije je u svom dosadašnjem radu pokazala osjetljivost i spremnost na pružanje pomoći najosjetljivijim socijalnim kategorijama, posebno osobama s ozbiljnim oboljenjima.

U ovoj godini smo uspjeli “navući“ novac za brojne socijalne kategorije, jer smo zatekli budžet u kojem nije bilo tih stavki, a za narednu godinu ćemo pronaći sistemsko rješenje za te probleme – saopćeno je iz Vlade FBiH.

Kako se dalje ističe, na svom putu ka EU, BiH se obavezala da će poštovati sporazume koje smo potpisali sa EU i koji se tiču određenih problema na čijem rješenju zajednički radimo. Ne možemo ići ka Evropskoj uniji i od njih očekivati novac, a da pri tome ne ispunjavamo svoje obaveze i ono što smo potpisali.

-Program poticaja pri kupovini električnih automobila je Program iz oblasti ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine na njenom EU putu. Taj program je jedna od obaveza koje je BiH preuzela potpisivanjem Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama, Briselskog sporazuma, kao i Akcionog plana za provođenje Sofijske deklaracije o zelenoj agendi za Zapadni Balkan 2021. – 2030. Ovaj projekt je započela prethodna vlada koja je u 2022. godini prvi put donijela dvije odluke o poticajima za kupovinu električnih automobila. Bosna i Hercegovina je, pored Kosova, bila jedina država u Evropi koja prije 2022. nije provodila program poticaja pri kupovini električnih automobila. Mi smo ove godine ponovo raspisali Javni poziv u skladu s iznosom, koji je prema budžetu bio predviđen za tu namjenu. U ovom programu su mogli sudjelovati svi punoljetni državljani BiH sa prebivalištem u FBiH, koji su podnijeli zahtjev, dostavili dokumentaciju i koji su ispunjavali uslove – navode iz Federalne vlade.

Ovi poticaji su, kako podvlače, naša obaveza i nastavit ćemo ih dodjeljivati i narednih godina, iako znamo da će to izazivati negativne reakcije javnosti. Sve aktivnosti koje je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije provelo po ovom programu su, kako poručuju, transparente i dostupne javnosti kroz Otvoreni javni poziv i informacije koje se redovno objavljuju na web stranici Ministarstva.

-Stoga pozivamo sve one koji imaju bilo kakva saznanja o eventualnim neregularnostima vezanim za ovaj javni poziv, da dokaze dostave pravosuđu. Zanimljivo je kako pojedini mediji različito informišu javnost o dodjeli poticaja u zavisnosti od toga koja vlada i koje stranke dodjeljuju poticaje. Kada je Novalićeva vlada dodjeljivala poticaje tada to mediji nisu nazivali socijalnom neosjetljivošću Vlade niti su analizirali svako ime onih kojima su sredstva dodijeljena. Međutim, kada mi to uradimo odjednom su bitna sva imena i sve vezano za poticaje i odjednom je to neviđeni skandal, bez da su dostavili ijedan dokaz neregularnosti prilikom dodjele ovih poticaja. Možemo samo pretpostaviti koji motiv imaju za to – navodi se u saopćenju Vlade FBiH.

Zašto bi EU, kako pitaju, u svoje članstvo primila državu koju predstavljamo kao socijalni slučaj i koja će samo crpiti novac od drugih EU država, a da pri tome nismo spremni da ispunjavamo obaveze koje smo preuzeli? Osim toga, Bosna i Hercegovina nije siromašna država i nećemo je tako predstavljati.

-BiH su opustošili korupcija i organizirani kriminal i zato naš prioritet i jeste da se borimo protiv toga, kako bi novac koji završava na privatnim računima kriminalaca završio u budžetu i kako bismo imali dovoljno novca za sve potrebe – navodi se u saopćenju Vlade Federacije BiH, prenosi Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.