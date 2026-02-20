Vlada odobrila usklađivanje penzija, povećanje 11,26 posto

Vlada Federacije BiH odobrila je usklađivanje penzija na telefonskoj sjednici, prihvatajući i odobravajući odluku o redovnom usklađivanju u iznosu od 11,26 posto, koja se primjenjuje na visinu penzije isplaćene za decembar 2025. godine. Odluku je donio Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, a prijedlog je uputilo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.

Ovim potezom Vlada je formalno potvrdila prvo usklađivanje u 2026. godini, koje je realizovano u dva koraka. U januaru je izvršeno akontativno povećanje od 11,2 posto, dok će dodatnih 0,06 posto biti obračunato kako bi se došlo do konačne stope od 11,26 posto. Time je zaokružen proces redovnog usklađivanja penzija za ovu godinu.

Prema obrazloženju predlagača, konačna stopa izračunata je na osnovu zvaničnih podataka Federalnog zavoda za statistiku. Prosječna bruto plaća u Federaciji BiH za period januar do novembar 2025. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, porasla je za 16,3 posto. U istom vremenskom okviru indeks potrošačkih cijena rastao je 3,7 posto.

Formula za redovno usklađivanje penzija propisana je Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i podrazumijeva zbir 60 posto stope rasta prosječne bruto plaće i 40 posto stope rasta potrošačkih cijena. Primjenom te formule dobijena je stopa od 11,26 posto, koja se primjenjuje od 1. januara 2026. godine.

Usklađivanje penzija na ovaj način ima za cilj očuvanje realne vrijednosti primanja penzionera, uzimajući u obzir kretanja plata i troškova života u Federaciji Bosne i Hercegovine.