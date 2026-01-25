Vremenska prognoza: Danas vedro veći dio dana, a onda nagla promjena

Tuzlu danas očekuje većinom suh i vedar dan, uz maksimalnu temperaturu oko 15 stepeni u poslijepodnevnim satima. Jutro će biti hladnije, s temperaturama između 4 i 6 stepeni, dok će u večernjim satima doći do promjene vremena.

Prema prognozi, pljuskovi bi trebali početi oko 18 sati, a najintenzivniji se očekuju između 19 i 20 sati, kada količina padavina može prelaziti 1 milimetar po satu. Tokom noći padavine će postepeno slabiti. Vjetar će biti umjeren, jugoistočni.

U narednih sedam dana prognozira se promjenjivo vrijeme uz česte padavine. Utorak se izdvaja kao najvedriji i najsušiji dan, uz minimalan vjetar i vedro nebo, zbog čega se navodi kao najpovoljniji za boravak na otvorenom. Od srijede se ponovo vraćaju padavine, a posebno intenzivne kiše očekuju se u petak i subotu, uz visoku vjerovatnoću i veće količine padavina. Tokom vikenda, zbog obilnih padavina, mogući su lokalni problemi poput poplava ili klizišta.

Temperature će, prema najavi, biti blage za januar.

