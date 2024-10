Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 16, a dnevna od 15 do 21, na jugu zemlje do 26 °C.

U Tuzli se očekuje umjereno oblačno vrijeme sa temperaturom do 14 stepeni.